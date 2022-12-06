Чортківського вишка – на зв‘язку

ЧОРТКІВСЬКА ВИШКА – НА ЗВ’ЯЗКУ

Місцеві її називають Чортківською або ж Вигнанською вишкою. Офіційно це – радіорелейна станція Чортків. Саме завдяки їй не лише Чортківська громада, а й значна частина Чортківського району у старих його межах має радіо- та мобільний зв’язок, телебачення Т2 і т.д.

Вишка, що цілком очевидно, працює від електроенергії. Саме тому, коли внаслідок чергового масованого обстрілу московитами енергосистеми України ми поринали у цілковиту пітьму, або ж як зараз кажуть – блекаут, у нас зникав і радіозв’язок, і телебачення Т2, і суттєво знижувалась якість мобільного зв’язку (або ж він зникав взагалі).

Надзвичайно важливо не допустити цілковитої втрати зв’язку із світом, коли у нас не буде ні можливості зателефонувати рідним, ні оновити стрічку у соціальних мережах, аби дізнатись, що відбувається, ні увімкнути радіо.

Саме для цього на засіданні комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій міський голова Чорткова Володимир Шматько ініціював придбання за кошти платників податків громади спершу сотні, а тепер ще 200 літрів дизельного палива для роботи генератора на радіорелейній станції Чортків.

Це дозволить людям навіть у моменти повного блекауту бути на зв’язку зі своїми рідними та отримувати актуальну та важливу інформацію від різних служб.

Ми не боїмося ворога. Ми гуртуємось та робимо все, щоб дати йому гідну відсіч.