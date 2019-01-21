Чи дійсно на Тернопільщині вбивають лебедів, перевіряли чиновники

Вчора чортківські чиновники перевірили, в якому стані перебувають лебеді, які зимують на річці у селі Сосулівка . Місцеві мешканці завжди їх підгодовують. Нарахували 21 лебідь. Для пернатих головне—це мілководдя. Нічого страшного не відбувається: птахи не голодують, і їх ніхто не вбиває.

Нагадаємо: останнім часом у мережі Інтернет та у ЗМІ поширюються чутки, що у селі Сосулівка Чортківського району вбивають і виловлюють лебедів.

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