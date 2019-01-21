Горілку і коньяк виготовляли під Тернополем у підпільному цеху

Упродовж 2017-2018 років троє тернополян облаштували у нежитловому приміщенні одного із сіл Тернопільського району підпільний цех з виготовлення алкоголю. Свою продукцію зловмисники реалізовували жителям Тернопільської та сусідньої Львівської області.

Під час проведених в межах кримінального провадження обшуків вилучено близько 3400 л незаконно виготовленої спиртосуміші, 8770 л спирту та 979 підроблених марок акцизного податку, всього на суму понад 1 млн грн.

Про це повідомляє прес-служба прокуратури Тернопільської області.

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