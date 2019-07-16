Де у Чорткові стояв пам’ятник Сталіну?

Наше місто за свою довголітню історію перебувало у складі багатьох держав та імперій. Однією з них була радянська тоталітарна, наслідків якої ми досі не можемо позбутися. Попри те, що, на відміну від південно-східних теренів України, декомунізація у нашому краї відбулася ще на зорі проголошення незалежності.

Сучасному поколінню важко повірити, але в Чорткові ще у 1991 році стояв пам’ятник Леніну, вулиці носили назви радянських вождів і комуністичних діячів. Проте світлина з наукового архіву старшого наукового співробітника Чортківського міського комунального краєзнавчого музею, археолога Володимира Добрянського, яку ви бачите нижче, направду унікальна. Оскільки, з його слів, він уперше зустрічає фото пам’ятника Сталіну у Чорткові.

Монумент Й.В.Сталіну у Чорткові Фото Чернецького. Дата зйомки – 6 серпня 1948 р.

В інвентарній картці міститься також короткий опис до нього, де вказано, що фото зроблене 6 серпня 1948 року, автор – Чернецький (імені не вказано). Позаду монумента видніється добротна будівля, можливо, вона стоїть і досі. Цікаво, а раптом хтось з читачів відгукнеться, де у нашому місті стояв пам’ятник тирану та вождю світового пролетаріату? Свідки ще мали б бути.