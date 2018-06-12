Де у Ланівцях зникли шалені кошти?

Набирає обертів ситуація,яка склалася навколо реконструкції будівлі Д.Н.З. «Ромашка». Нещодавно на виїзді з м. Лановець був встановлений бігборд партії «Солідарність» Порошенка, на якому вказувалася інформація про те,що у містечку була проведена реконструкція вищезгаданого дошкільного закладу на суму понад 1.45 мільйона гривень.

Після нещодавно опублікованих фото дитячого садочка, ланівчани жахнулися, адже споруда знаходиться в аварійному стані: напів обвалений дах, стіни в тріщинах , жахливий дитячий майданчик та інші несприятливі для навчання дітей умови , викликали хвилю негативних емоцій. Батьки, діти яких там виховуються , вимагають правди.. Куди ж зникли 1.45 млн гривень, які мали піти на реконструкцію Д.Н.З. «Ромашка».

Голова ОТГ Казновецький Р.В дав відповідь щодо даного питання, та його коментар викликав більше запитань, ніж відповідей. Міський голова заявив , що термін реалізації проекту реконструкції дитячого садка відповідно до умов договору – до 31 грудня 2018 року.

Я не буду прямо звинувачувати пана Казновецького в розкраданні 1.5 мільйона гривень , але сам факт залишається фактом, на бігборді чітко вказано, що даний проект БУВ закінчений. А саме – було написано,що реконструкція будівлі Д.Н.З. « Ромашка» БУЛА (в минулому часі) проведена, і вартість її склала 1 мільйон 424 тисячі гривень.

Суперечливість між словами мера та рекламним щитом «Солідарності» наштовхує на думку, що гроші таки були виділені , а куди ж зникли – варто запитати в міських чиновників…

В кінцевому результаті ми можемо зробити висновок, що пан мер явно говорить неправду, а бігборд , який рекламував неправдиву інформацію повинен бути демонтований негайно, – каже місцевий житель Андрій Козак.

Чоловік готує позови до прокуратури і звернення до журналістів з київського телебачення , які професійно займуться розслідуванням даної справи . Якщо в ході слідства буде доведено, що гроші були розкрадені,не один міський чиновник може опинитися за гратами.