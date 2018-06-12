Управління Держпраці у Тернополі просить роботодавців змістити робочі графіки

Управління Держпраці у Тернопільській області звертається до керівників підприємств та організацій вжити заходів з попередження нещасних випадків під час підвищення температури повітря.

Зокрема, будівельним організаціям в умовах підвищення температури повітря необхідно змістити графік робочого часу. Обмежити роботу працівників, які виконають кладку зовнішніх стін у піковий час. Збільшити технологічні перерви будівельним бригадам. Розробити графік роботи – по 30 хвилин працівники працюють, 30 хвилин –відпочивають. Провести позаплановий інструктаж працівникам, які виконують роботи на висоті.

Підприємствам водопровідно-каналізаційного та сільського господарства в умовах підвищеної температури навколишнього середовища звернути особливу увагу та посилити контроль щодо уу виконання газонебезпечних робіт та робіт у замкнутих просторах (люках, лазах, відстійниках тощо).

Особливу увагу рекомендується звернути на: забезпечення працівників засобами індивідуального захисту; стан каналізаційних та очисних споруд, забезпечення проведення робіт в колодязях під особистим контролем керівників та спеціалістів підприємств, а також робіт у кабінах машин та механізмів, не обладнаних кондиціонерами.

Роботодавці зобов’язані забезпечити належні умови праці працівникам на виробничих об’єктах в умовах дії високих температур:

– обмежити виконання робіт підвищеної небезпеки, в тому числі робіт на висоті, експлуатацію баштових кранів та інших будівельних машин, механізмів;

– відкоригувати розпорядок робочого дня, тривалості робочої зміни та обідньої перерви, збільшити кількість технологічних перерв, а саме: запровадити ранній початок робочого дня і, відповідно його закінчення, зменшити тривалість робочих змін, збільшити обідню перерву з 13-ї до 16-ї години;

– забезпечити працівників питною водою, не допускати їх перегріву;

– провести позапланові інструктажі з працівниками щодо дотримання вимог безпечного ведення робіт та надання долікарської допомоги у разі сонячного та теплового удару, запаморочення;

– доукомплектувати медичні аптечки на робочих місцях;

– проводити медичні огляди на початку робочої зміни працівників, які виконують роботи, що віднесені до робіт з підвищеною небезпекою, або експлуатують об’єкти підвищеної небезпеки тощо.