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Дев’ять районних установ передали у власність Чортківської громади

Irena 0 Views Прокоментуй!

Відповідно до чинного законодавства, соціально важливі об’єкти Чортківської районної ради, які знаходяться на території Чортківської МТГ, із 1 січня перейшли у власність нашої громади, тож і фінансуватимуться за рахунок платників податків Чортківської громади. Зауважимо, що лише для утримання цих установ (виплата заробітної плати та сплата комунальних послуг) на рік необхідна велика сума – 20,6 млн грн.

Взявши зобов’язання утримувати низку установ, слід розуміти, що це відчутно відіб’ється на бюджеті розвитку Чортківської громади. Зокрема зменшиться сума на будівництво доріг та тротуарів, ремонти в школах та садочках тощо. Для прикладу, лише на Чортківську районну лікарню, Центр первинної медико-санітарної допомоги та стоматологічну поліклініку у бюджеті громади передбачили 5 млн 400 тис. грн.
Коли завершиться процес приймання-передачі майна та активів відповідно до чинного законодавства, керівництво Чортківської громади напрацьовуватиме стратегію подальшого функціонування всіх прийнятих установ. Головне у цій ситуації – зберегти спрацьовані колективи та разом шукати шляхи, як працювати ще краще та приносити ще більше користі жителям громади.

Таким чином, у власність Чортківської міської територіальної громади з 1 січня 2021 передали наступні установи та об’єкти:

✅КНП «Чортківська центральна комунальна районна лікарня»;

✅КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги»;

✅інклюзивно-ресурсний центр;

✅КНП «Чортківська районна комунальна стоматологічна поліклініка»;

✅Центр науково-технічної творчості та дозвілля учнівської молоді;

✅Чортківська районна комунальна дитячо-юнацька спортивна школа;

✅Чортківський районний комунальний будинок культури ім. К.Рубчакової;

✅Чортківська районна комунальна централізована бібліотечна система;

✅міжшкільний навчально-виробничий комбінат трудового навчання і професійної орієнтації учнів.

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