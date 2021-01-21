Дев’ять районних установ передали у власність Чортківської громади

Відповідно до чинного законодавства, соціально важливі об’єкти Чортківської районної ради, які знаходяться на території Чортківської МТГ, із 1 січня перейшли у власність нашої громади, тож і фінансуватимуться за рахунок платників податків Чортківської громади. Зауважимо, що лише для утримання цих установ (виплата заробітної плати та сплата комунальних послуг) на рік необхідна велика сума – 20,6 млн грн.

Взявши зобов’язання утримувати низку установ, слід розуміти, що це відчутно відіб’ється на бюджеті розвитку Чортківської громади. Зокрема зменшиться сума на будівництво доріг та тротуарів, ремонти в школах та садочках тощо. Для прикладу, лише на Чортківську районну лікарню, Центр первинної медико-санітарної допомоги та стоматологічну поліклініку у бюджеті громади передбачили 5 млн 400 тис. грн.

Коли завершиться процес приймання-передачі майна та активів відповідно до чинного законодавства, керівництво Чортківської громади напрацьовуватиме стратегію подальшого функціонування всіх прийнятих установ. Головне у цій ситуації – зберегти спрацьовані колективи та разом шукати шляхи, як працювати ще краще та приносити ще більше користі жителям громади.

Таким чином, у власність Чортківської міської територіальної громади з 1 січня 2021 передали наступні установи та об’єкти: КНП «Чортківська центральна комунальна районна лікарня»; КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги»; інклюзивно-ресурсний центр; КНП «Чортківська районна комунальна стоматологічна поліклініка»; Центр науково-технічної творчості та дозвілля учнівської молоді; Чортківська районна комунальна дитячо-юнацька спортивна школа; Чортківський районний комунальний будинок культури ім. К.Рубчакової; Чортківська районна комунальна централізована бібліотечна система; міжшкільний навчально-виробничий комбінат трудового навчання і професійної орієнтації учнів.