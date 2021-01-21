Дев’ять районних установ передали у власність Чортківської громади
Відповідно до чинного законодавства, соціально важливі об’єкти Чортківської районної ради, які знаходяться на території Чортківської МТГ, із 1 січня перейшли у власність нашої громади, тож і фінансуватимуться за рахунок платників податків Чортківської громади. Зауважимо, що лише для утримання цих установ (виплата заробітної плати та сплата комунальних послуг) на рік необхідна велика сума – 20,6 млн грн.
Таким чином, у власність Чортківської міської територіальної громади з 1 січня 2021 передали наступні установи та об’єкти:
КНП «Чортківська центральна комунальна районна лікарня»;
КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги»;
інклюзивно-ресурсний центр;
КНП «Чортківська районна комунальна стоматологічна поліклініка»;
Центр науково-технічної творчості та дозвілля учнівської молоді;
Чортківська районна комунальна дитячо-юнацька спортивна школа;
Чортківський районний комунальний будинок культури ім. К.Рубчакової;
Чортківська районна комунальна централізована бібліотечна система;
міжшкільний навчально-виробничий комбінат трудового навчання і професійної орієнтації учнів.