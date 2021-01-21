11-річний Максимко, якому вистрелили у спину, потребує допомоги
Сьогодні під час прогулянки біля школи невідомий вистрілив у спину 11-річному Максиму Купастянику. Про прикру подію повідомляє Дитячо-юнацький футбольний клуб “ЧЕМПІОН” в якому займається хлопчик.
- Максим знаходиться в лікарні, дуже просимо Вас допомогти фінансово на лікування, номер картки батька: Капустяник Ярослав 4149629315495515
За інформацією “20 хвилин”, хлопчика терміново перевозять до столичної клініки Охматдит.
- Нехай поліція розбирається, петарда це чи ні, – каже тато хлопчика. – Є дроби, вже кілька вилучили, — вони були фактично зовні. Але є чимало таких, які вилучити не можуть. Медики прогнозів не дають, однак намагаються підбадьорити батьків, мовляв, живий – це головне. Далі справа за столичними лікарями.
Проте знайомі родини припускають, що дріб є у внутрішніх органах.
- Яка петарда? Там дріб по всьому тілу! – каже тернополянин Андрій. – Малому хтось вистрілив у спину під час прогулянки біля школи. Зараз родині потрібна термінова фінансова допомога, аби витягти малого. Родина сильних статків не має. Просимо допомоги!
Нагадаємо, за інформацією поліції сьогодні до лікарні з опіками потрапив малолітній мешканець обласного центру. На місце події виїжджали працівники поліції. За попередніми даними травми, схожі на опіки від петарди, хлопчик отримав під час катання на санках поблизу 27 школи. В нього кинули невідомий предмет. Він пропалив куртку, травмувавши спину і пальці дитині.
Поліцейські встановлюють усі обставини інциденту. Якщо ви стали свідком цієї події, або вам відома інформація, яка допоможе встановити особу зловмисника, телефонуйте за номером у Тернополі (0352) 27-11-70 або на лінію 102.