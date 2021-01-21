11-річний Максимко, якому вистрелили у спину, потребує допомоги

Сьогодні під час прогулянки біля школи невідомий вистрілив у спину 11-річному Максиму Купастянику. Про прикру подію повідомляє Дитячо-юнацький футбольний клуб “ЧЕМПІОН” в якому займається хлопчик.

Нагадаємо, за інформацією поліції сьогодні до лікарні з опіками потрапив малолітній мешканець обласного центру. На місце події виїжджали працівники поліції. За попередніми даними травми, схожі на опіки від петарди, хлопчик отримав під час катання на санках поблизу 27 школи. В нього кинули невідомий предмет. Він пропалив куртку, травмувавши спину і пальці дитині.