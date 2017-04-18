Як на Тернопільщині чиновники віртуозно заробляють на шкільних ремонтах

Ремонт, а тим більше капітальний ремонт – це така собі чорна діра для замовника. Кошторис від виконробів, як правило, в процесі виконання робіт збільшують у бік збільшення. Насправді ж його непомітно “оптимізують”. Тим більше, якщо оплачують роботи коштом держави.

На ремонт монастирської школи виділили майже півтора мільйона гривень. Окрім цього, школу зробили опорною – тобто єдиною для кількох населених пунктів. І додатково виділили ще понад мільйон гривень на енергозбереження.

Утім, як би не тішилися учні, вчителі вся громада, довгоочікуваний ремонт зробили в уставлених вітчизняних традиціях.

Найперше місцевих активістів насторожив факт допорогової закупівлі, яку віддали своєму підряднику. Зі слів експерта, допорогові закупівлі погані тим, що вбивають будь-яку конкуренцію. Також вони нівелюють шанс отримати якісну послугу за доступну ціну. Це дає підстави підозрювати, що замовник і підрядник попередньо домовилися між собою.

Найбільші пристрасті довкола ремонту у монастирській школі вирують щодо утеплення фасаду. Зафіксовано цілий ряд порушень. Для початку, всі роботи виконували в мороз. Пізніше батьки забили тривогу вже через безпеку дітей. Адже фасад утеплили пінопластом, порушивши державні будівельні норми. Втім, здається, у Монастирській райдержадміністрації свої норми.