До уваги жителів Кременецького району! Змінилась черга погодинних відключень світла

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Як повідомлялося раніше з 16.08.2024 р. для частини мешканців буде змінена черга (група) погодинних вимкнень з 4 черги (групи) на 5 чергу (групу).

Зміна черги (групи) стосуватиметься для споживачів, які проживають за адресою:

с. Чугалі, с. М. Зеблази, с. Рибча, с. В. Зеблази, с. Бонівка, с. Плоске, с. Катеринівка, м. Кременець ( вул. Вишнівецька, вул. Климова, вул. Моргви, вул. Вербова, вул. М. Кривоноса, вул. Макова, вул. М. Грушевського, вул. І. Франка, вул. Грабівка, вул. Лящуки, вул. Переліски, вул. Сичівка1, вул. Сичівка 2, вул. Липовиця 1, вул. Липовиця 2).

Просимо з розумінням поставитися до ситуації та відслідковувати свої вимкнення електроенергії на сайті АТ “ТЕРНОПІЛЬОБЛЕНЕРГО”.