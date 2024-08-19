Тернопільські рятувальники протягом вихідних 24 рази залучалися до ліквідації наслідків надзвичайних подій

Вогнеборці ліквідували 4 пожежі: тюка соломи поблизу с. Краснолука Лановецької ТГ, пожнивних залишків поблизу с. Доброводи Збаразької ТГ, сміття в сел. Козова та с. Гаї-Розтоцькі Залозецької ТГ.

Також минулої доби на Тернопільщині виявлено артилерійський снаряд часів Другої світової війни калібром 76 мм, який буде знешкоджений піротехніками ДСНС.

Крім того, надзвичайники 19 разів залучались для очищення приватних домогосподарств від шершнів та ос.