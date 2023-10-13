Довгих п‘ять місяців чекала родина на свого Героя, – у жорстоких боях за Україну загинув Петро Галасіс з Тернопільщини

Сумна звістка з війни прилетіла в Гусятинську громаду, – повідомляють у селищній раді. У жорстоких боях за Україну, за наш мир та свободу, 13 травня 2023 року загинув Галасіс Петро Петрович, 1987 року народження, уродженець села ПОСТОЛІВКА. Довгих п‘ять місяців чекала родина на свого сина, брата, батька….

Петро був солдатом, інспектором прикордонної служби 2 категорії – інструктор групи кінологів 3 відділення інспекторів прикордонної служби. У районі населеного пункту Мхи Чернігівської області в результаті гранатометного та кулеметного вогневого ураження отримав поранення несумісні з життям і загинув, гідно виконуючи свій військовий обов‘язок.

Загинув патріот та воїн, який мужньо та сміливо боронив рідну землю.

Вічна пам’ять та слава Герою!

Висловлюємо щирі співчуття рідним, близьким, друзям та бойовим побратимам Петра….