Затримали наглу водійку Lexus, яка періодично порушує ПДР

26-ручна жінка, рухаючись вулицею Коперника, не виконала вимоги дорожнього знаку 5.16 “Напрямки руху по смугах” та здійснила поворот праворуч на вулицю Руську зі смуги, яка дозволяє рух транспортним засобам лише ліворуч.

Патрульні оперативно розшукали транспортний засіб та встановили особу правопорушника. За кермом автівки перебувала 26-річна водійка, яка цьогоріч неодноразово притягалася до адміністративної відповідальності за порушення ПДР.

Інспектори провели профілактичну бесіду з водійкою та винесли на правопорушницю постанову за ч. 1 ст. 122 (Порушення вимог дорожніх знаків) КУпАП.

Нагадуємо ❗️ Дорожній знак 5.16 “Напрямки руху по смугах” показує кількість смуг на перехресті та дозволені напрямки руху по кожній з них.

Шановні водії, будьте правосвідомими та поважайте одне одного!

Відео тут – https://t.me/poglyad_te_ua/124