Дозвіл на зброю відтепер можна згенерувати у Дії

У Дії запустили сервіс з отримання онлайн-дозволів на зброю. У застосунку користувач буде отримувати також сповіщення про закінчення терміну дії дозволу. Актуальною залишилася пропозиція отримання таких послуг у сервісах МВС.

Зі слів начальника сектору контролю за обігом зброї ГУНП в Тернопільській області Степана Джинджиристого, аби отримати послугу через Дію потрібно, насамперед, оновити застосунок, відкрити вкладку з документами та прогорнути їх до кінця, далі натиснути віконечко «додати документ» та вибрати «дозволи на зброю». Сервіс доступний особами, котрим виповнилося 18 років, їхня зброя належним чином зареєстрована в Єдиному реєстрі зброї, а також підтверджений податковий номер РНОКПП.

Замість традиційної паперової книжечки, в якій раніше вручну вносили записи, тепер можна миттєво отримати цифровий дозвіл, переглядати повну інформацію про зареєстровану зброю та стежити за статусом документа.

Документ у Дії неможливо підробити, і поліція може миттєво перевірити його легальність.