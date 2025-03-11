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Новини Тернополя 

У Тернополі під колесами авто загинув 58-річний велосипедист

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Дорожньо-транспортна пригода з летальними наслідками трапилася у Тернополі 11 березня близько 6:30 на вулиці Об’їзна. Про неї на спецлінію поліції повідомили очевидці події.

На місце автопригоди виїжджала слідчо-оперативна група Тернопільського райуправління поліції та працівники відділу розслідування злочинів у сфері транспорту СУ ГУНП в Тернопільській області.

У ході перевірки стало відомо, що 38-річний водій автомобіля LADA здійснив наїзд на велосипедиста 1967 року народження. Потерпілий від отриманих травм загинув на місці події.

За даним фактом відкрите провадження відповідно до частини 2 статті 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху,  що спричинили смерть потерпілого) Кримінального кодексу України. У кермувальника взяли зразки крові для перевірки на вміст алкоголю. Триває слідство.

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