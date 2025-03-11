У Тернополі під колесами авто загинув 58-річний велосипедист

На місце автопригоди виїжджала слідчо-оперативна група Тернопільського райуправління поліції та працівники відділу розслідування злочинів у сфері транспорту СУ ГУНП в Тернопільській області.

У ході перевірки стало відомо, що 38-річний водій автомобіля LADA здійснив наїзд на велосипедиста 1967 року народження. Потерпілий від отриманих травм загинув на місці події.

За даним фактом відкрите провадження відповідно до частини 2 статті 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили смерть потерпілого) Кримінального кодексу України. У кермувальника взяли зразки крові для перевірки на вміст алкоголю. Триває слідство.