Тернопільський рятувальник став чемпіоном України з жиму лежачи

Співробітник Головного управління ДСНС України у Тернопільській області, сержант служби цивільного захисту Шаблій Михайло Богданович виборов перше місце на Чемпіонаті України з жиму лежачи та класичного жиму лежачи. Змагання відбулися у місті Мукачево, Закарпатської області.

Михайло продемонстрував вражаючу силу та витривалість, здобувши золоту нагороду у вправі «Жим лежачи» з результатом 185 кг. Цей досягнутий результат став черговим підтвердженням високого рівня підготовки тернопільських рятувальників, які не лише професійно виконують свої обов’язки, а й досягають успіхів у спорті.

Колектив Головного управління ДСНС у Тернопільській області щиро вітає чемпіона з перемогою та бажає йому подальших спортивних досягнень, професійного зростання і здійснення всіх мрій!