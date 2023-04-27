16:31 | 27.04.2023
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Фермерське господарство «ГАДЗ» представило продукцію на міжнародній виставці

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Фермерське господарство «ГАДЗ» взяло участь у міжнародній виставці Fruit Logistica 2023.
 
За фінансової підтримки уряду Швеції, Проєкт ITCорганізував колективний стенд українських виробників.
 
Про участь в виставці розповів менеджер з експорту ФГ «ГАДЗ» Василь Кузь.
 
На цій виставці нас забезпечили місцем, збудували стенд. Як бачите, все на високому рівні, – зазначає Василь Кузь.
 
На сьогодні ФГ «ГАДЗ» відправляє продукцію у різні куточки світу. 
 
  Представляємо нашу продукцію в такий нелегкий час. Весь світ повинен знати, що ми виготовляємо лише якісне. На сьогодні наша компанія експортує продукт у 30 країн, – говорить Василь Кузь. Під час війни ми вже відправили продукцію в Малайзію, Швецію, Велику Британію та країни Африки. Клієнти дуже задоволені і ми постійно збільшуємо обсяги продажів. Щиро дякую і надіємось на плідну співпрацю в майбутньому.

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