На Тернопільщині запрацював ще один підрозділ добровільної пожежної охорони!

27 квітня у Старому Олексинці Лопушненської сільської територіальної громади Кременецького району відкрили підрозділ добровільної пожежної охорони.

Його створили аби забезпечити громаду вчасним і належним реагуванням на лиха, насамперед – пожежі.

Це вже 7-е пожежне формування, створене на Кременеччині органами місцевого самоврядування. 💪

«Відкриття ще одного боєздатного пожежного підрозділу є позитивним прикладом свідомого ставлення до захисту мешканців громади та інвестицією у її безпеку, врятовані життя та збережене від вогню майно», – відзначив присутній на відкритті заступник начальника Головного управління ДСНС України у Тернопільській області Олександр Гавура.

Також представник ДСНС відзначив, що на базі територіальних громад Тернопільської області вже створено 46 осередків вогнеборства – місцевих та добровільних пожежних команд. 🚒🚨

«Та цього ще недостатньо, – наголосив він. – Щоб якісно надавати послуги з гасіння пожеж і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, необхідно створити ще як мінімум 40 таких підрозділів. І сьогоднішня подія дає надію, що добровільна пожежна охорона на Тернопільщині буде розвиватися!». 💪👍

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