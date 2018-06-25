Фестиваль Atlas Weekend-2018 визнали одним з найкращих у світі

Ціни на квитки

Радісна новина для усіх бажаючих потрапити на Atlas Weekend 2018 – першого день фестивалю, 3 липня, вхід буде абсолютно безкоштовним.

В інші дні, ціни коливаються від 800 до 6000 грн, в залежності від типу квитка і кількості днів. Стандартний абонемент на всі дні фестивалю коштує 2100 грн, VIP квиток – 6000 гривень. Він дає покупцеві право відвідувати закритий майданчик STANDING, поруч з головною сценою, а також VIP-бар. Крім того, передбачена безкоштовна парковка і окремий вхід на захід.

Купити квиток можна і лише на один день. Так потрапити на фестиваль 9 липня буде коштувати 900 гривень, а 5,6,7 і 8 липня – 800 грн.

3 липня – День української музики (вхід безкоштовний)

Tayanna

СКАЙ

Марія Чайковська

Біла Вежа

Kozak System

Гражданин Топинамбур

Фелікс Шиндер

The Hypnotunes

Kira Mazur

KARNA

LETAY

4 липня

Martin Garrix

Tom Odell

Skillet

Lost Frequencies

Epica

5’nizza

Листи N

Panivalkova

Елізіум

5 липня

LP

Nothing But Thieves

Kreator

WhoMadeWho

Betraying the Martyrs

PianoБой

Vivienne Mort

Animal ДжаZ

Kadnay

Порнофильмы

Morphine Suffering

Tequilajazzz

АННА

6 липня

Eskimo Callboy

Kadebostany

Сергій Бабкін

ДахаБраха

Mujuice

The Gitas

Dakh Daughters

Пасош

Oy Sound System

YEYO

7 липня

The Chemical Brothers

Бумбокс

O.Torvald

Луна

Пошлая Молли

Кровосток

Артем Пивоваров

Yanix

Нейромонах Феофан

Дай Дарогу!

YARMAK

Brunettes Shoot Blondes

8 липня

Placebo

Infected Mushrooms

Lacuna Coil

Антитіла

ЛСП

Face

Louna

Курган и Agregat

Wildways

Нервы

Один в каное

BAHROMA

Сансара

GIGA1