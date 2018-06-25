Фестиваль Atlas Weekend-2018 визнали одним з найкращих у світі
Українська подія виявилася у топі з такими фестивалями, як Sziget (Угорщина), джазовий фестиваль у Монтре (Швейцарія) та Burning Man (США).
Український музичний фестиваль Atlas Weekend, який традиційно проводиться в Києві, увійшов до списку найкращих музичних фестивалів світу британського видання Gigwise цього року.
Ціни на квитки
Радісна новина для усіх бажаючих потрапити на Atlas Weekend 2018 – першого день фестивалю, 3 липня, вхід буде абсолютно безкоштовним.
В інші дні, ціни коливаються від 800 до 6000 грн, в залежності від типу квитка і кількості днів. Стандартний абонемент на всі дні фестивалю коштує 2100 грн, VIP квиток – 6000 гривень. Він дає покупцеві право відвідувати закритий майданчик STANDING, поруч з головною сценою, а також VIP-бар. Крім того, передбачена безкоштовна парковка і окремий вхід на захід.
Купити квиток можна і лише на один день. Так потрапити на фестиваль 9 липня буде коштувати 900 гривень, а 5,6,7 і 8 липня – 800 грн.
3 липня – День української музики (вхід безкоштовний)
Tayanna
СКАЙ
Марія Чайковська
Біла Вежа
Kozak System
Гражданин Топинамбур
Фелікс Шиндер
The Hypnotunes
Kira Mazur
KARNA
LETAY
4 липня
Martin Garrix
Tom Odell
Skillet
Lost Frequencies
Epica
5’nizza
Листи N
Panivalkova
Елізіум
5 липня
LP
Nothing But Thieves
Kreator
WhoMadeWho
Betraying the Martyrs
PianoБой
Vivienne Mort
Animal ДжаZ
Kadnay
Порнофильмы
Morphine Suffering
Tequilajazzz
АННА
6 липня
Eskimo Callboy
Kadebostany
Сергій Бабкін
ДахаБраха
Mujuice
The Gitas
Dakh Daughters
Пасош
Oy Sound System
YEYO
7 липня
The Chemical Brothers
Бумбокс
O.Torvald
Луна
Пошлая Молли
Кровосток
Артем Пивоваров
Yanix
Нейромонах Феофан
Дай Дарогу!
YARMAK
Brunettes Shoot Blondes
8 липня
Placebo
Infected Mushrooms
Lacuna Coil
Антитіла
ЛСП
Face
Louna
Курган и Agregat
Wildways
Нервы
Один в каное
BAHROMA
Сансара
GIGA1