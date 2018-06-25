У Тернополі пам’ятник Героїв Небесної Сотні на фоні сміття. Тернополяни хочуть це змінити

Проводячи екскурсії для гостей нашого міста не раз доводилося червоніти, коли проходиш біля краєзнавчого музею, що на Площі Героїв Євромайдану. Тому Тарас Циклиняк вирішив це зімнитиі підготував петицію.

А все чому? Ідучи вулицею Мстислава до пам’ятника Героїв Небесної Сотні доводиться проходити біля смердючих сміттєвих баків, які розташовані біля входу у квітковий ринок. Думаю, що не я один це помічаю щодня. Адже після реконструкції колишнього Майдану Мистецтв та відновлення скверу тут проходить чимало людей. Прошу перемістити дані сміттєві баки аби не ганьбити назву майдану та пам”ять про події, на честь яких вона названа.

Підтримати петицію можна ТУТ