У Тернополі готуються до відкриття Гоґвортської школи чарів і чаклунства

В “Промінчиках” готується до відкриття Гоґвортська Школа Чарів і Чаклунства.

Вчителі вже склали розклад уроків на 2 тижні, серед яких є уроки зілляваріння (цікаві досліди та експерименти), гербалогії (знайомства з рослинами в парку «Топільче»), трансфігурації (створення різних предметів з паперу в техніці орігамі), уроки заклинання та захисту від темних мистецтв (діти дізнаються, що справжня чарівна паличка – це наші думки, і пройдуть тренінг з позитивного мислення).

Крім того, на дітей щодня чекають цікаві уроки англійської мови – офіційної мови навчання в Гоґвортсі.

Усі учні Школи Чарів і Чаклунства зроблять для себе чарівну паличку та магічну мітлу, навчаться грати у найулюбленішу гру Гаррі Поттера – квіддич. На юних чарівників чекає похід у Заборонений ліс, битва з дементорами на пейнтболі, магічне полювання на скарби, катання на катері і пікнік на березі річки та багато інших магічних пригод. Цього тижня сови вже розносять по поштовим скринькам листи-запрошення на навчання до літньої школи Гоґвортсу. Хочете, щоб і ваша дитина була серед тих щасливчиків, хто отримає запрошення на навчання? Тоді телефонуйте 067-353-1432 і записуйтесь, поки ще є вільні місця! Долучайтеся також до групи «Літній міський табір «Промінчики» https://www.facebook.com/groups/141189629757898/, щоб побачити, чим саме займаються діти протягом дня.