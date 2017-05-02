Голова облради Віктор Овчарук долучився до прибирання музею УПА під відкритим небом

Керівництво обласної ради та працівники виконавчого апарату спільно із представниками ОДА долучились до доброї справи – прибирання території музейного комплексу, розташованого на теренах Шумського району Тернопільської області.

Музей під відкритим небом «Штаб ВО УПА «Волинь-Південь», що в Антонівцях Шумського району, разом прибирали працівники обласної ради та обласної державної адміністрації.

Це місце є особливим для кожного патріота – кожен сантиметр цієї землі нагадує про героїчну боротьбу воїнів УПА за незалежність України. Цікава екскурсія, пам’ятні місця, які є на території музею, природа краю заворожують. Вшановуємо полеглих тут видатних особистостей українського державотворення, героїв ОУН – УПА.

«Якщо хочемо жити у вільній, незалежній державі, маємо пам’ятати про кожного героя, хто доклався до високої мети – боротьби за нашу соборність та волю», – наголосив голова обласної ради Віктор Овчарук.