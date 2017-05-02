У цю суботу у Тернополі встановлять кулінарний рекорд – найдовшу в Україні 400-метрову ковбасу

І фестиваль локальної їжі та культури «Тернопільська брама» пройде 5-7 травня на Театральному майдані. Він стане гучним початком фестивального сезону у Тернополі, адже організатори хочуть запросити ледь не всю Україну стати свідком встановлення кулінарного рекорду – найдовшої в Україні 400-метрової ковбаси.

«Ми пропонуємо тернополянам побачити встановлення рекорду – приготування найдовшої в Україні ковбаси. Ми обрали ковбасу із назвою «кабаносі» з групи «мисливських» ковбас, яка готується з м’яса свинини, яловичини з додаванням натуральних спецій», – розповів під час прес-конференції директор «Тернопільського м’ясокомбінату» Віктор Малюта.

Вага найдовшої ковбаси в Україні становитиме більше 200 кг.

« «Тернопільський м’ясокомбінат» ставить перед собою завдання побити вже існуючий в Україні рекорд з найдовшої ковбаси, щоб наше місто увійшло в гастрономічну історію країни. Плануємо приготувати 400-метрів ковбаси і пригостити цим рекордом усіх гостей фестивалю», – розповідає генеральний директор компанії «Агропродсервіс», ініціатор рекорду Іван Чайківський.