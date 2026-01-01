У поліції розповіли деталі вибуху у Тернополі

1 січня 2026 року близько 9:00 на спецлінію 102 надійшло повідомлення про пожежу на території приватного домоволодіння на вулиці Микулинецькій у Тернополі.

На місце події оперативно виїхали співробітники поліції та рятувальники. Як з’ясували правоохоронці, загорілася альтанка біля житлового будинку. Завдяки швидким діям рятувальників, пожежу вдалося локалізувати.

Під час огляду місця події було виявлено газовий балон у приміщенні альтанки, який, ймовірно, вибухнув під час загоряння. Відомості про потерпілих або матеріальні збитки наразі уточнюються.

Поліцейські та експерти встановлюють причину виникнення пожежі.