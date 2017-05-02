Ремонтні роботи на дорогах області тривають і у травневі вихідні
Використовуючи кожен погожий день дорожники продовжують працювати і у вихідні.
Так, вчора, 1 травня, на замовлення Служби автомобільних доріг у Тернопільській області тривали роботи з поточного ремонту на трасі М-19 Доманове-Ковель-Чернівці-
Також, на трасах М-12 Стрий-Тернопіль-Кіровоград-
Сьогодні ремонтні роботи також тривають. Дорога М-19 – продовжуєтся поточний ремонт, а на трасах М-12 та М19 працюють по два механізми «Мадпатчер».