Ремонтні роботи на дорогах області тривають і у травневі вихідні

Використовуючи кожен погожий день дорожники продовжують працювати і у вихідні.

Так, вчора, 1 травня, на замовлення Служби автомобільних доріг у Тернопільській області тривали роботи з поточного ремонту на трасі М-19 Доманове-Ковель-Чернівці- Тереблече. На ділянці в межах Чернихівського перехрестя шляховики виконали фрезерування та укріплення дорожнього покриття щебенево-піщаною сумішшю. Поверх встелили 500 тон асфальтобетону.

Також, на трасах М-12 Стрий-Тернопіль-Кіровоград- Знам᾽янка, Н-18 Івано-Франківськ-Бучач- Тернопіль, та М-19 Доманове-Ковель-Чернівці- Тереблече працювали машини типу «Мадпатчер». За допомогою таких механізмів дорожники ліквідовують ямковість та тріщини дорожнього покриття (за вчорашній день ліквідовано 880 м2 ямковості).

Сьогодні ремонтні роботи також тривають. Дорога М-19 – продовжуєтся поточний ремонт, а на трасах М-12 та М19 працюють по два механізми «Мадпатчер».