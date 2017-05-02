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Ремонтні роботи на дорогах області тривають і у травневі вихідні

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Використовуючи кожен погожий день дорожники продовжують працювати і у вихідні.

Так, вчора, 1 травня, на замовлення Служби автомобільних доріг у Тернопільській області тривали роботи з поточного ремонту на трасі М-19 Доманове-Ковель-Чернівці-Тереблече. На ділянці в межах Чернихівського перехрестя  шляховики виконали фрезерування та укріплення дорожнього покриття щебенево-піщаною сумішшю. Поверх встелили 500 тон асфальтобетону.

Також, на трасах М-12 Стрий-Тернопіль-Кіровоград-Знам᾽янка, Н-18 Івано-Франківськ-Бучач-Тернопіль, та М-19 Доманове-Ковель-Чернівці-Тереблече працювали машини типу «Мадпатчер». За допомогою таких механізмів дорожники ліквідовують ямковість та тріщини дорожнього покриття (за вчорашній день ліквідовано 880 м2 ямковості).

Сьогодні ремонтні роботи також тривають. Дорога М-19 – продовжуєтся поточний ремонт, а на трасах М-12 та М19 працюють по два механізми «Мадпатчер».

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