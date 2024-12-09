Графік відключень світла 10 грудня на Тернопільщині

💡 У вівторок, 10 грудня на Тернопільщині прогнозується застосування погодинних вимкнень

⏰Відповідно до попередніх розпоряджень НЕК “Укренерго” вимкнення електроенергії у черг (груп) споживачів в Тернопільській області плануються в наступні години:

➡️07:00-10:00 4 черга

➡️08:00-11:00 5 черга

➡️10:00-13:00 6 черга

➡️11:00-14:00 1 черга

➡️13:00-16:00 2 черга

➡️14:00-17:00 3 черга

➡️16:00-18:00 4 черга

➡️17:00-19:00 5 черга

➡️18:00-20:00 6 черга

➡️20:00-22:00 2 черга