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Графік відключень світла 10 грудня на Тернопільщині

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💡 У вівторок, 10 грудня на Тернопільщині прогнозується застосування погодинних вимкнень

⏰Відповідно до попередніх розпоряджень НЕК “Укренерго” вимкнення електроенергії у черг (груп) споживачів в  Тернопільській області плануються в наступні години:

➡️07:00-10:00 4 черга

➡️08:00-11:00 5 черга

➡️10:00-13:00 6 черга

➡️11:00-14:00 1 черга

➡️13:00-16:00 2 черга

➡️14:00-17:00 3 черга

➡️16:00-18:00 4 черга

➡️17:00-19:00 5 черга

➡️18:00-20:00 6 черга

➡️20:00-22:00 2 черга

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