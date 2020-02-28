Викладач Тернопільського університету Дмитро Михалик відвідав Кремнієву долину
На початку цього року доцент кафедри програмної інженерії Тернопільського національного технічного університету ім. І. Пулюя Дмитро Михалик відвідав Сполучені Штати Америки, зокрема Кремнієву долину — один з найбільших центрів розвитку світових інноваційних технологій.
Основною метою візиту Дмитра Михалика було надання допомоги та консультування під час міграції в AWS клауд систем для роботи з великими даними на основі Hadoop/Hive/Spark технологій.
У місці, де вдруге за останні півстоліття відбувається масштабна культурна революція, яка радикально змінює життя планети, доценту ТНТУ вдалося ближче познайомитися з ІТ-стартап-культурою Кремнієвої долини, з середини подивитися на організацію роботи технологічних компаній та перейняти досвід та кращі практики з менеджменту та розробки програмного забезпечення світового рівня.
“Особливістю Кремнієвої долини є те, що великі технологічні компанії знаходяться в безпосередній близькості один від одного — в радіусі 5 кілометрів можна зустріти кампуси Facebook, Google, Apple, NASA, Tesla, Intel і багатьох інших. А подекуди конкуренти можуть мати свої офіси просто через дорогу один від одного, що створює своєрідну культуру та стимулює до інновацій”, — розповів Дмитро Михалик.
“Організація роботи в стартапах Кремнієвої долини просякнута духом відкритості, усі працюють в опенспейсі, за ідентичними робочими столами незалежно від посади чи повноважень. Ніяких приватних кабінетів чи виділених робочих місць тут немає. Повсякденні обговорення в середині команд проходять в окремо організованих прозорих кімнатах і тривають не більше тридцяти хвилин”, — це ще одне із вражень нашого колеги.
Під час перебування у США Дмитру Михалику також вдалося зустрітися з колишнім випускником Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя за спеціальністю 121 “Інженерія програмного забезпечення” Юрієм Брунцем, який вже багато років мешкає у Кремнієвій долині та встиг попрацювати в ряді технологічних компаній, серед яких Facebook та People.ai.
Знайомство з високими технологіями та ІТ-стартап-культурою Кремнієвої долини, безпосереднє спілкування з передовими розробниками ПЗ та інформаційних технологій, вивчення організації роботи технологічних компаній, на думку завідувача кафедри програмної інженерії Михайла Петрика, дозволить колективу кафедри та факультету комп’ютерно-інформаційних систем і програмної інженерії використати цей без сумніву безцінний досвід та найкращі практики з менеджменту, методологій та розробки програмного забезпечення світового рівня та впроваджувати на його основі нові освітні програми для підготовки фахівців спеціальності 121 «Інженерія програмного забезпечення», програми наукових досліджень та участі у міжнародних конкурсах та ІT-старапах .