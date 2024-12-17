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Графік відключень світла 18 грудня на Тернопільщині

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У середу, 18 грудня на Тернопільщині прогнозується застосування погодинних вимкнень

❗Графік сформовано із врахуванням оновленої інструкції із складання ГПВ та отриманих вказівок від НЕК «Укренерго» щодо порядку застосування черг. Відтепер діятиме 12 підчерг вимкнень.

➡️підчерга 1.2 07:00-08:00

➡️підчерга 3.2. 08:00-11:30

➡️підчерга 5.2. 11:30-15:00

➡️підчерга 2.1. 15:00-18:30

➡️підчерга 4.1.  18:30-20:00



👉Дізнатися до якої підчерги відноситься ваша адреса можна  за посиланням https://poglyad.te.ua/rehiony/zminena-kilkist-pidcherg-u-grafikah-pogodynnyh-vymknen-roz-yasnennya-ukrenergo.html

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