Графік відключень світла 18 грудня на Тернопільщині

У середу, 18 грудня на Тернопільщині прогнозується застосування погодинних вимкнень



Графік сформовано із врахуванням оновленої інструкції із складання ГПВ та отриманих вказівок від НЕК «Укренерго» щодо порядку застосування черг. Відтепер діятиме 12 підчерг вимкнень.



підчерга 1.2 07:00-08:00



підчерга 3.2. 08:00-11:30



підчерга 5.2. 11:30-15:00



підчерга 2.1. 15:00-18:30



підчерга 4.1. 18:30-20:00







Дізнатися до якої підчерги відноситься ваша адреса можна за посиланням https://poglyad.te.ua/rehiony/zminena-kilkist-pidcherg-u-grafikah-pogodynnyh-vymknen-roz-yasnennya-ukrenergo.html

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