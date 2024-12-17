У Тернополі на пішохідному переході водій авто збив людину

Якщо пішохід ступив ногою на перехід, то водій в будь-якому випадку повинен загальмувати та дати дорогу – це прописано в правилах дорожнього руху. Проте кермувальники не завжди встигають загальмувати вчасно. Причини цього – неуважність, погіршення погодних умов або поспіх пішоходів. І це призводить до біди.

17 грудня о 7:15 на вулиці Текстильна у Тернополі водій автомобіля ВАЗ збив людину. На місце події виїжджала слідчо-оперативна група Тернопільського райуправління поліції. За попередньою інформацією, водій автомобіля ВАЗ допустив наїзд на місцевого жителя 1962 року народження. Потерпілий знаходився в межах нерегульованого пішохідного переходу.

У результаті ДТП чоловік отримав тілесні ушкодження і його госпіталізували до медзакладу. У кермувальника взяли зразки крові для перевірки на вміст алкоголю. Триває слідство відповідно до статті 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України.