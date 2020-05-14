Тернопільщина: понад 41% інфікованих коронавірусом успішно одужали

Коронавірус підтверджено у 1033 осіб. А це – у 963 дорослих та 70 дітей. На сьогоднішній день 601 особа ще хворіє коронавірусом. Про це повідомляє УОЗ.

Загалом, станом на 14 травня в області за результатами досліджень методом ПЛР діагноз лабораторно підтверджено у 1033 випадках. За попередню добу ДУ “Тернопільський обласний лабораторний центр МОЗ України” проведено 283 досліджень, підтверджено нових п’ять випадків COVID-19. Географія поширення нових випадків🔥: 🔘 Шумський район: • с. Потуторів – 1 особа 🔘 Кременецький район: • с. Білокриниця – 1 особа, с. Рудка – 1 особа 🔘 Підволочиський район: • с. Рожиськ – 1 особа 🔘 Бучацький район: • смт. Золотий Потік– 1 особа Одужало 432 людей. Це понад 41, 8% від усієї кількості захворівших. Померла 21 людина