Громада на Тернопільщині запроваджує премії для учнів та педагогів за досягнення у навчанні

У Білобожницькій громаді запроваджено преміювання учнів та педагогів за вагомі досягнення

Білобожницька громада оголосила про запровадження нової системи преміювання для учнів та педагогічних працівників, які досягли вагомих успіхів у навчанні та перемог у різноманітних конкурсах. Відповідне рішення було ухвалене на останньому засіданні сесії громади.

Премії заохочуватимуть школярів активно брати участь у олімпіадах, конкурсах, змаганнях та інших проєктах, а також стимулюватимуть вчителів підвищувати свою педагогічну майстерність.

Для учнів:

20 000 грн — за максимальну кількість балів на ЗНО чи НМТ з одного предмету.

— за максимальну кількість балів на ЗНО чи НМТ з одного предмету. 5 000 грн — для випускників, які здобули освіту з відзнакою.

— для випускників, які здобули освіту з відзнакою. За призові місця в обласних та всеукраїнських олімпіадах та конкурсах: І місце — 4 000 грн (обласний етап), 7 000 грн (всеукраїнський етап). ІІ місце — 3 000 грн (обласний етап), 5 000 грн (всеукраїнський етап). ІІІ місце — 2 000 грн (обласний етап), 3 000 грн (всеукраїнський етап).



Учні, які займуть кілька призових місць, отримають премії за кожну перемогу.

Для педагогів: Педагоги, які підготують учнів до високих результатів у конкурсах та олімпіадах, отримають такі ж винагороди, як і учні. Окрім того, за призові місця в конкурсах фахової майстерності та розробку авторських програм і підручників учителі отримуватимуть 5 000 грн.

Голова Білобожницької громади Віктор Шепета зазначив: «Діти — це те зерно, яке проростає успіхами. Завдяки наполегливій праці дітей та професійному внеску педагогів, наші обдаровані учні досягають високих результатів, і ця премія стане додатковим стимулом для нових досягнень».