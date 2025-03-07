Громада на Тернопільщині запроваджує премії для учнів та педагогів за досягнення у навчанні
У Білобожницькій громаді запроваджено преміювання учнів та педагогів за вагомі досягнення
Білобожницька громада оголосила про запровадження нової системи преміювання для учнів та педагогічних працівників, які досягли вагомих успіхів у навчанні та перемог у різноманітних конкурсах. Відповідне рішення було ухвалене на останньому засіданні сесії громади.
Премії заохочуватимуть школярів активно брати участь у олімпіадах, конкурсах, змаганнях та інших проєктах, а також стимулюватимуть вчителів підвищувати свою педагогічну майстерність.
Для учнів:
- 20 000 грн — за максимальну кількість балів на ЗНО чи НМТ з одного предмету.
- 5 000 грн — для випускників, які здобули освіту з відзнакою.
- За призові місця в обласних та всеукраїнських олімпіадах та конкурсах:
- І місце — 4 000 грн (обласний етап), 7 000 грн (всеукраїнський етап).
- ІІ місце — 3 000 грн (обласний етап), 5 000 грн (всеукраїнський етап).
- ІІІ місце — 2 000 грн (обласний етап), 3 000 грн (всеукраїнський етап).
Учні, які займуть кілька призових місць, отримають премії за кожну перемогу.
Для педагогів: Педагоги, які підготують учнів до високих результатів у конкурсах та олімпіадах, отримають такі ж винагороди, як і учні. Окрім того, за призові місця в конкурсах фахової майстерності та розробку авторських програм і підручників учителі отримуватимуть 5 000 грн.
Голова Білобожницької громади Віктор Шепета зазначив: «Діти — це те зерно, яке проростає успіхами. Завдяки наполегливій праці дітей та професійному внеску педагогів, наші обдаровані учні досягають високих результатів, і ця премія стане додатковим стимулом для нових досягнень».