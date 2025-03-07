Під час виконання бойового завдання загинув Іван Касіян з Тернопільщини

Ще одна сумна звістка про загиблого Українського Героя надійшла у наш край. Про це йдеться у повідомленні Другого відділу Чортківського РТЦК та СП.

Під час виконання бойового завдання мужньо виконавши військовий обов`язок, в бою за Україну, її свободу та незалежність, 26 лютого 2025 року внаслідок мінометного обстрілу поблизу н.п. Мала Локня Курської області загинув старший солдат КАСІЯН ІВАН ЛЮБОМИРОВИЧ, 1978 року народження, уродженець с. Трубчин Мельнице-Подільської територіальної громади.

Схиляємо голови перед світлою пам’яттю Героя, який віддав життя за Україну.

Щирі співчуття рідним та близьким, розділяємо біль їх непоправної втрати. Нехай Господь прийме його світлу душу і оселить там де праведні спочивають.

Вічна пам’ять та слава Герою!