У Бучачі введено карантин через сказ: вакцинуйте своїх тварин безкоштовно

У Бучачі відбулося позачергове засідання місцевої Державної протиепізоотичної комісії при Бучацькій міській раді, на якому було прийнято рішення про запровадження карантинних обмежень у зв’язку із захворюванням тварини на сказ.

Сказ — це небезпечне інфекційне захворювання, яке вражає центральну нервову систему ссавців, зокрема людей та тварин. Зараження відбувається через укус хворої тварини або контакт із її слиною. Хвороба практично завжди закінчується летальною для тварини або людини, якщо не розпочато своєчасне лікування. Основними носіями вірусу є дикі тварини (вовки, лисиці, куниці), а також домашні собаки та коти.

З метою запобігання поширенню захворювання, Бучацька дільнична лікарня ветеринарної медицини повідомляє про безкоштовну вакцинацію тварин проти сказу. Процедура проводиться щоденно з 8:00 до 17:00 за адресою: м. Бучач, вул. Ст. Бандери, 6.

Власників тварин просять звертатися для проведення вакцинації та дотримуватися карантинних заходів, щоб уникнути поширення хвороби в регіоні.