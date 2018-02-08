Тарас Юрик: «Розбудовуємо освітню інфраструктуру і це найбільша інвестиція в майбутнє нашої країни»

Понад 25 мільйонів гривень було виділено за поданням народного депутата України Тараса Юрика із Фонду соціально-економічного розвитку у 2017 році на райони його виборчого округу. За ці кошти реалізовано проекти щодо розбудови інфраструктури у всіх п’яти районах округу № 165 – це Тернопільський, Козівський, Зборівський, Бережанський, Підгаєцький. На Тернопільський район було спрямовано понад 6 мільйонів гривень.

Минулого тижня народний депутат України Тарас Юрик спільно із головою Тернопільської райдержадміністрації Олександром Похилим і головою Тернопільської районної ради Андрієм Галайком оглянули у Великих Бірках та Малому Ходачкові результат виконаних робіт, зокрема реалізацію проектів у соціально-культурних закладах за рахунок державної субвенції та співфінансування з державного та селищного бюджетів.

У найбільшій в районі школі-гімназії провели реконструкцію даху

У Великобірківській ЗОШ І-ІІІ ст. – гімназії ім. С. Балея навчаються 460 дітей. Це найбільша школа-гімназія у Тернопільському районі. У закладі здійснили реконструкцію даху. За поданням народного депутата України Тараса Юрика із Фонду соціально-економічного розвитку на ремонт будівлі цього освітнього закладу було виділено понад 614 тисяч гривень.

– Був проведений повний капітальний ремонт даху. Цьому корпусу 31 рік, відповідно він потребував ремонту. У двох класах вже протікало. Раніше за сприяння народного депутата Тараса Юрика замінили старі вікна у головному корпусі нашої школи на металопластикові. А в 2017 році за поданням Тараса Зіновійовича були виділені кошти на вирішення проблеми даху. Роботи були проведені якісно. Дах вже не протікає. Це великий проект. Весь центральний корпус був зроблений разом зі спортзалом, який приєднаний до корпусу №1 будівлі. Щиро дякуємо за допомогу і сподіваємося на підтримку в реалізації наступних проектів. У 2019 році відзначатимемо 170-річний ювілей нашої школи. Те, що вкладаємо в дітей, вкладаємо в майбутнє держави. Народний депутат Тарас Юрик дуже підтримує процес розбудови нашого закладу, його ім’я буде серед почесних осіб, які сприяють розвитку нашої школи», – каже директор НВК «Великобірківська ЗОШ І–ІІІ ст. – гімназія ім. С. Балея» Ольга Бас.

Енергозберігаючі заходи у Великобірківському Будинку творчості і музичній школі

У Великобірківському Будинку творчості школяра і музичній школі завершені роботи з утеплення і реконструкції фасаду. Тут повністю замінили старі вікна на енергозберігаючі, загалом було встановлено 74 вікна. Також провели термомодернізацію фасаду, встановили відмостку по периметру будівлі. На ці роботи із Фонду соціально-економічного розвитку за поданням народного депутата України Тараса Юрика було виділено понад 1 млн 138 тисяч гривень. У музичній школі навчаються 130 учнів. А Будинок творчості школяра позашкільною освітою в районі охоплює 382 вихованців, є 22 гуртки – науково-технічні, туристичні, художньо-естетичні, гуманітарні, танцювальні, вокальні, екологічні-натуралістичні та інші. У приміщенні понад 30 років не мінялися вікна. Народний депутат Тарас Юрик спільно із головою Тернопільської райдержадміністрації Олександром Похилим і головою Тернопільської районної ради Андрієм Галайком завітали до вихованців закладу з подарунками – це альпіністське спорядження та палатки для гуртківців зі спортивного туризму, а також комплект сучасної аудіоапаратури. Як зазначає директор Будинку творчості школяра Марія Кульчицька, подароване дуже потрібне для налагодження якісної гурткової роботи, це відчутне поповнення матеріально-технічної бази закладу.

У Великих Бірках відремонтували Будинок культури, який був на межі знищення

У Великобірківському селищному Будинку культури завершуються реконструкція даху і стелі. На ці роботи за поданням народного депутата Тараса Юрика було виділено із Фонду соціально-економічного розвитку 900 тисяч гривень.

«Будинок культури почав діяти з 1965 року. З того часу капітального ремонту даху не проводилося жодного разу. Наприкінці минулого року тут обвалилася стеля і разом з нею дах. 20 метрів стелі було завалено, це майже половина Будинку культури. Ми планували перекривати приміщення навесні, був підготовлений проект. У зв’язку із ситуацією, ми переробили цей план і приступили до роботи. Зараз Будинок культури перекритий. По даху завершені роботи. В середині приміщення стеля вже зроблена. Ще виготовлятимемо план щодо реконструкції Будинку культури», – каже директор Будинку культури смт Великі Бірки Зіновій Прус.

У Малоходачківській школі замінили аварійне перекриття і провели капремонт

На здійснення капітального ремонту у Малоходачківській ЗОШ І-ІІІ ступенів за поданням народного депутата Тараса Юрика було виділено із Фонду соціально-економічного розвитку понад 739 тисяч гривень. «У старому корпусі школи повністю замінили аварійне перекриття. Після цього в середині приміщення зробили капітальний ремонт і утеплили сучасними матеріалами. У цьому приміщенні є класи, бібліотека, їдальня, кухня. У нашій школі 111 учнів. В селі це єдина школа. Вона збудована у 1861 році. До цього часу проводились лише косметичні ремонти, капітальних досі не було. Плануємо провести ремонтні роботи також у другому корпусі нашої школи», – розповідає директор Малоходачківської ЗОШ І-ІІІ ступенів Олександр Гасілін.

“Завжди активно підтримуємо сфери освіти та культури. Адже саме вони забезпечують відповідні середовища розвитку підростаючих поколінь. Зокрема освітня галузь сьогодні перебуває в активній фазі реформування. Тому наше завдання сприяти створенню відповідних умов для навчання і розвитку талантів учнів в нашому краї, щоб ці зміни відбувалися в комфортних умовах і мали максимально успішний результат”, – зазначає народний депутат України, голова Тернопільської територіальної організації партії «Блок Петра Порошенка «Солідарність» Тарас Юрик.