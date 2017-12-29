Багато хто не вірив у реальність таких масштабних планів, – голова облради Віктор Овчарук про відкриття віддалення політравми

Участь у заході взяла і в.о. міністра охорони здоров’я Уляна Супрун, керівництво області, медики, духовенство, громадськість.

Центр оснащений інноваційним обладнанням, з повністю реорганізованим приймальним відділенням, складовою якого є відділення інтенсивної терапії для хворих з політравмою, операційний блок для виконання невідкладних маніпуляцій та хірургічних втручань при черепно-мозковій травмі, травмі грудної клітки, травмі органів черевної порожнини та скелетній травмі; відділенням ортопедичного стаціонару з операційним блоком на чотири операційних, укомплектованих найсучаснішим обладнанням, що дає можливість виконувати високотехнологічні хірургічні втручання у пацієнтів з переломами кісток тазу, хребта та кінцівок.

У структурі стаціонару працює підрозділ реабілітації, що займається реабілітацією пацієнтів з перших днів після травми до повного відновлення функції; відділення стаціонару торакальної хірургії, нейрохірургії, абдомінальної та судинної хірургії.

“Отримавши мандати довіри від виборців у 2015 році, ми поставили собі амбітну, сміливу мету – відкрити в області найсучасніший інноваційний медичний центр з новітнім обладнанням. Багато хто не вірив у реальність таких масштабних планів. Нам дорікали нестачею коштів, малими бюджетами, відсутністю фахівців, та, докладаючи чималих зусиль, ми це зробили, – наголосив голова обласної ради Віктор Овчарук. – І це означає, що область та наше суспільство в цілому рухається вперед, до кращого, успішнішого, якіснішого життя. У ці передсвяткові дні, проводжаючи 2017 рік, сміливо можемо сказати, що в області зроблено чимало, особливо у галузі медицини. До прикладу – у Збаразькому районному центрі первинної медико-санітарної допомоги відкрили електронний реєстр пацієнтів, у Більче-Золотецькій обласній фізіотерапевтичній лікарні реабілітації – два нових відділення водолікування та діагностики та відділення СІПАП-терапії, оперативно-диспетчерської служби центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф у Тернополі, чимало амбулаторій та ФАПів у сільській місцевоті, закуплено найсучасніше обладнання для багатьох медичних закладів області тощо. Сьогоднішнє відкриття, так би мовити, апофеоз зробленого у галузі охорони здоров’я. Недарма вкладено чимало коштів та зусиль, адже: на реконструкцію було використано 4 400 000 грн. бюджетних коштів та 1 500 000 грн. позабюджетних коштів. Ми і надалі працюватимемо у цьому напрямку. Тож бажаю успішної роботи Центру, а його колективу – натхнення та сил”.

На важливості сворення центру політравм у Тернополі наголосила і в.о. міністра охорони здоров’я Уляна Супрун:«Без належної допомоги ми втрачаємо вдвічі більше людей, яких могли б врятувати. Тож відкриття нового відділення – це дуже важливе досягнення, яке допоможе рятувати більше життів. Тут є все належне обладнання, але головне – підготовка людей, які будуть рятувати пацієнтів. Багато з медиків, які працюють у цій лікарні, пройшли курси підтримки життя під час травми. Бо це – дуже специфічна допомога. Вона має надаватися комплексно та системно. Зараз у лікарні є необхідне обладнання, яке дозволить надавати допомогу за міжнародними стандартами. Але важливо тепер сконцентруватися й на наданні допомоги на догоспітальному рівні. Бо 75 % пацієнтів помирають ще до того, як потрапити в лікарню. Будемо продовжувати спільно працювати над змінами, щоби наші пацієнти могли отримати все необхідне».