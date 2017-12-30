Віктор Овчарук привітав з прийдешніми святами діток з Білівецької школи-дитячого садка

У період перебування з робочою поїздкою у Борщівському районі Віктор Овчарук разом із керівництвом Мельнице-Подільської об’єднаної територіальної громади побував у селі Білівці, де відвідав навчально-виховний заклад «Білівецька загальноосвітня школа І ступеня – дитячий садок».

У цьому навчальному закладі у 2017-му році проведено капітальний ремонт приміщення, замінено вікна, двері, зроблено електричне опалення.

«Завдання органів місцевого самоврядування – створити рівний доступ учням до якісної освіти та належних умов для навчання і виховання, охоплення дітей дошкільною освітою, – зазначив голова обласної ради. –Переконаний, що після ремонту, у школі-садочку Білівців комфортно навчатися дітям та працювати педагогам. І це є прикладом реальних змін, які відбуваються і у нас на Тернопіллі, і в державі. Вперше за багато років ми відкриваємо відремонтовані школи, дитсадки, очисні споруди та інші заклади соціально-культурної сфери».

Віктор Овчарук привітав колектив школи-садочку із прийдешніми різдвяно-новорічними святами та вручив дітям солодкі подарунки, а вони потішили гостей виставами, танцями та колядою.