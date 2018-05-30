Хто може “розвалити” справу проти кременецького мера?

29 травня відбулося перше судове засідання по притягненню до відповідальності Кременецького міського голову Олексія Ковальчукк за адміністративним позовом: надав собі перевагу перед іншими працівниками міської ради у праві на отримання премії у сумі максимального грошового окладу та порушенні порядку повідомлення про наявність конфлікту інтересів. Про це повідомляє Надія Медецька.

Адвокат Олексія Ковальчука сумлінно виконував свою роботу, підготувавши купу обґрунтованих зауважень до протоколів та документів, на які опиралась обвинувальна сторона та до процедури складання протоколу.. Отож, до суті позову не дійшли, а лише вирішили повернути матеріали на доопрацювання, – розповідає Надія Медецька.

Буде прикро, коли справа розсиплеться не через відсутність складу правопорушення, а через некомпетентність людей, які безвідповідально і неграмотно готували позов (як варіант – через спеціально зроблені недоліки у матеріалах). І ще: хотілося би бачити державу, у якій невинними виходять із суду дійсно невинні, а не ті, чию вину не “змогли “довести.