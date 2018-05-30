Новини Тернополя 

Інвестори “торф’яного щастя” випробовували пильність тернополян (відео)

Redaktor 31 Views Прокоментуй!

Впродовж чотирьох годин мешканці будинків, розташованих поблизу котельні, блокували виїзд вантажівки, яка завезла на територію паливної торфяну крихту. На вимогу мешканців та активістів до місця події виїхала слідчо-оперативна група міського відділу поліції.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *