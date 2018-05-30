Інвестори “торф’яного щастя” випробовували пильність тернополян (відео)
Вчора інвестори “торфяного щастя” випробовували пильність мешканців ближніх до котельні по вулиці Купчинського. Про це повідомляє Юлія Мамчак.
Впродовж чотирьох годин мешканці будинків, розташованих поблизу котельні, блокували виїзд вантажівки, яка завезла на територію паливної торфяну крихту. На вимогу мешканців та активістів до місця події виїхала слідчо-оперативна група міського відділу поліції.
За словами Юлії Мамчак, всупереч державній екологічній експертизі, “зробленій” інвесторами, в якій чітко зазначено можливість опалення торфом виключно в зимовий опалюваний період, на згадану котельню був завезений торф.
- -Устаткування для спалення торфу працювало, що підтверджено відповідним відео. Доки беззаконня “горезвісних інвесторів” буде чинитись без покарання з боку наших доблесних правоохоронних органів? Чому територія комунального підприємства була зачинена на колодку та не відчинилась навіть перед слідчо-оперативною групою? Що такого боялись показати працівники КТ “Тернопільміськтеплокомуненрго”? Чого поліція не зобов’язала відчинити ворота котельні? Поки залишається багато питань. що показують “демократичність” нашого міста?