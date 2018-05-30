Інвестори “торф’яного щастя” випробовували пильність тернополян (відео)

Вчора інвестори “торфяного щастя” випробовували пильність мешканців ближніх до котельні по вулиці Купчинського. Про це повідомляє Юлія Мамчак.

Впродовж чотирьох годин мешканці будинків, розташованих поблизу котельні, блокували виїзд вантажівки, яка завезла на територію паливної торфяну крихту. На вимогу мешканців та активістів до місця події виїхала слідчо-оперативна група міського відділу поліції.

За словами Юлії Мамчак, всупереч державній екологічній експертизі, “зробленій” інвесторами, в якій чітко зазначено можливість опалення торфом виключно в зимовий опалюваний період, на згадану котельню був завезений торф.