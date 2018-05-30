“Автомайданівці” просять тернополян підтримати Олега Пушака та Віталія Устименка

Розпочалося інтернет-голосування за кандидатів до Рада громадського контролю НАБУ 4-го скликання!

Всі охочі до 21:00 сьогоднішнього дня можуть проголосувати за цим посиланням ➡https://nabu.gov.ua/voting максимум за 15 конкурсантів одночасно, адже саме зі стількох осіб і формується майбутній склад Ради.

ВАЖЛИВО! З метою запобігання повторного голосування, виборцям необхідно буде підтвердити адресу своєї електронної пошти та номер мобільного телефону (українського GSM оператора). На проходження перевірок і обрання кандидатів відводиться 15 хвилин. Якщо ви не встигли проголосувати — спробу можна повторити за 5 хвилин.

Результати конкурсу будуть оприлюднені на сайті НАБУ 6-го червня.

Всеукраїнське об’єднання “Автомайдан” цього року до Ради громадського контролю НАБУ делегувало: Віталій Устименко (№35) та Oleh Pusha (№26).

Також рекомендуємо вам підтримати й інших кандидатів (вони зображені на інфографіці нижче), які за нашими оцінками також заслуговують увійти до ТОП-15. Можливо є й інші гідні кандидати, але ми просто ще з ними не знайомі і сподіваємося в такому разі зустрітися вже в новому складі Ради. Будемо вдячні вам за ваші голоси та репости! – просять “автомайданівці”.

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Детальна інструкція, як голосувати: https://www.facebook.com/kontrolNABU/photos/a.465639793611568.1073741828.465123543663193/998647540310788/?type=3

Звіт про роботу попереднього складу РГК ➡ https://bit.ly/2IIp2ik

Загалом про роботу РГК можна дізнаватися з сайту ➡ https://rgk-nabu.org/uk