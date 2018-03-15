Іван Проданик: «Втілюємо масштабні проекти, необхідні для розвитку Товстенської громади»

Ремонт доріг, реконструкція об’єктів соціальної інфраструктури – ці напрямки роботи вважає пріоритетними голова Товстенської селищної ради Іван Проданик. У смт Товсте завершується будівництво очисних споруд. Про цей масштабний та інші важливі для громади проекти – далі в інтерв’ю.

Нагадаємо, 29 квітня в 40 об’єднаних територіальних громадах відбудуться перші місцеві вибори. Відповідне рішення Центральна виборча комісія ухвалила у лютому. На Тернопільщині голів громад і місцевих депутатів обиратимуть у Товстенській і Дорогичівській ОТГ. До Товстенської селищної об’єднаної територіальної громади входять три населені пункти – смт Товсте (центр громади), с. Головчинці, с. Королівка. Іван Проданик з 25 жовтня 2015 року очолює Товстенську селищну раду. Він був висунутий від партії «Блок Петра Порошенка «Солідарність». Наприкінці квітня 2018 року балотуватиметься на виборах на посаду голови Товстенської селищної об’єднаної громади.

«Запускаємо очисні споруди і на черзі інші масштабні проекти»

– Після великодніх свят у смт Товсте планується запуск очисних споруд.

– Так, цей масштабний проект розпочали реалізовувати у 2016-2017 роках, за кошти виділенні з Фонду регіонального розвитку та на основі співфінансування з селищного бюджету. Загальна кошторисна вартість проекту склала 8,5 млн. гривень. Роботи вже на завершальному етапі. Провели реконструкцію системи каналізації центральної частини нашого селища та будівництво біологічних очисних споруд. Для Товстого це дуже важливий проект, бо вся каналізація не працювала. У центральній частині селища є багатоповерхові будинки, лікарня, ліцей, загальноосвітня школа, дитячий садочок, музична школа. Ці всі об’єкти вже підключені до очисних споруд.

– У минулому році вперше за багато років було оновлено вуличне освітлення. Чи завершені роботи?

– У центральній частині селища Товсте старі ліхтарі замінили на сучасні світлодіодні. На це було виділено 95 тисяч гривень у 2017 році та зроблено поточний ремонт вул.Українська. У 2018 році виділено 95 тис. грн на поточні ремонти вуличного освітлення. На даний час ведуться роботи по вулиці Наливайка, за фінансової підтримки приватного підприємства ПП НВАП «Ель Гаучо». Далі плануємо оновити вуличне освітлення на вулицях Зелена, Колійова, Сонячна і Церковна.

– Які плани щодо поліпшення якості надання послуг у медичних закладах?

– У цьому році плануємо здійснити капітальний ремонт водолікувального відділення Товстенської районної комунальної лікарні. Відповідний проект вже подали на комісію, сподіваємося що будуть виділені кошти з Фонду регіонального розвитку. Це буде перекваліфікація медзакладу на подобі Більче-Золотецької, Гусятинської лікарень. Хочемо, щоб такі ж самі послуги можна було б отримати у нашій лікарні. Загальна вартість проекту 6,5 млн гривень. Будуть виділені кошти з районного бюджету, а також з селищного бюджету у розмірі 250 тисяч гривень.

Розбудова спортивної інфраструктури і патріотичне виховання молоді

– Як розвивається спортивна інфраструктура?

– Ми розробили проект щодо спорудження спортивного майданчика зі штучним покриттям. Плануємо зробити стадіон для проведення змагань з міні-футболу. Я як селищний голова завжди підтримую спорт. Наші юні спортсмени беруть участь у чемпіонатах різних рівнів. Цього року четверте місце посіли в районі по футболу, перед тим – третє. Активно підтримуємо молодь, ФСТ «Колос» проводить різні змагання, беремо участь в них.

– Які ще напрямки є пріоритетними щодо підтримки молоді?

– Ми велику увагу надаємо патріотичному вихованню дітей, молоді. Минулого тижня провели урочистості з нагоди 204-ї річниці від дня народження видатного поета Тараса Шевченка. 9 березня учні Товстенської загальноосвітньої школи, Будинку дитячої на юнацької творчості, музичної школи, колективи Будинку народної творчості взяли участь у концерті, який відбувся в Заліщицькому районному будинку культури. А 10 березня представники духовенства відправили панахиду. У нас є дві церкви, долучилися до молитви організації, підприємства, установи. Окрім традиційних заходів, у неділю відбувся фінальний турнір змагань з міні-футболу. Перехідним кубком була нагороджена команда-переможець, дітям вручили грамоти, медалі. Це все важливо для виховання наших дітей. Проводимо заходи з нагоди Дня Незалежності України, Дня матері, Дня вишиванки. День молоді традиційно святкуємо на нашому центральному стадіоні. У 2017 році до Дня Незалежності провели концерт за участю народних артистів України Богдана Сташкова, Павла та Петра Приймаків, а також нашого селищного колективу і переможця вокального проекту «Голос.Діти» Романа Сасанчина.

«Дороги – це фундамент розвитку інфраструктури»

– 29 квітня в Товстенській ОТГ пройдуть перші місцеві вибори і громада офіційно почне функціонувати. Яке ваше бачення щодо розвитку інфраструктури?

– Я завжди наголошую, що дороги – це фундамент розвитку інфраструктури. Треба зробити дорогу в с. Головчинці. Саме це село дало нам можливість об’єднатись і утворити територіальну громаду. По мірі можливості будемо проводити ремонт дороги, яка з’єднує селище Товсте і село Головчинці. Кожного дня автобус везе дітей до Товстенської школи. Їм буде зручніше їздити до освітнього закладу. За поданням народного депутата України Олега Барни на ремонт цієї дороги виділені кошти із фонду соціально-економічного розвитку. Окрім цього, за сприяння Олега Степановича, два роки тому були виділені кошти на проведення енергоощадних заходів – 60 сучасних, металопластикових вікон встановили у Товстенській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів. Також поміняли два котли, один – на твердопаливний, а інший – на газовий котел в дитячому садку «Горобинка».

– Які проекти плануєте втілити в подальшому?

– Є вже проведена робота, яка дає впевненість в успішності подальших кроків. В 2017 році ввели посаду державного реєстратора. Два роки тому уклали договір щодо оренди землі, в результаті вже близько півмільйона гривень земельного податку надходить в бюджет щороку. Коли я став головою селищної ради, бюджет був мільйон 200 тисяч грн, а на цей рік бюджет складає 2 мільйона 700 тисяч гривень. Ми маємо перевиконання. У планах – розширення реєстрації. Хочемо зробити Центр надання адміністративних послуг. У нас є вже напрацьовані проекти. У кожному населеному пункті треба починати реконструкцію шкіл, дитячих садочків, амбулаторій. Тобто пріоритетом є об’єкти соціальної інфраструктури. І найголовніше – це зробити дороги, хоча би з’єднати центральні дороги між селами. У нашому селищі є діюче комунальне підприємство, яке займається вивезенням сміття, благоустроєм. Будемо запускати роздільний збір сміття. Тобто для сортування відходів за видами матеріалів встановимо сміттєві баки – окремо на скло, окремо на пластик. Ці заходи необхідні, щоб було чисто і прибрано. Також треба провести вуличне освітлення у всіх населених пунктах громади, розвивати спортивну інфраструктуру. У Товстому плануємо відновити центральний парк. Хочемо поставити бруківку, лавочки, облаштувати так, щоб люди могли відпочити, щоб їм було затишно і комфортно.