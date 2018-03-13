У Кременці відкрилася виставка жінок-художниць

5 березня у Кременецькому краєзнавчому музеї відбулась ювілейна виставка творчих робіт мистецького жіночого гурту «Палітра» (керівник — заслужений майстер народної творчості України Тетяна Балбус).

“Дуже приємно, що двоє із 11 дівчат — Іванна Погонець та Катерина Склярук— представниці з Шумщини, — зазначають в Шумській об’єднаній територіальній громаді. — На полотнах художниць провідною тематикою є прихід весни, кожна з них наповнена світлом, добром, теплою весняною енергетикою. В експозиції представлено картини різних жанрів – натюрморт, пейзаж, портрет. Кожна з учасниць гурту має свій стиль і техніку виконання. Кожна з картин неповторна і самобутня, цікава і навіть дещо примхлива, як і жіночий характер. Шановні поціновувачі зображального мистецтва, відвідати виставкову залу можна щодня із 9 до 17 години до 25 березня, показ безкоштовний”.