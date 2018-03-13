Тернопільські пауерліфтери показали високі результати на чемпіонаті України

На два тижні Коломия, що на Івано-Франківщині, стала центром проведення чемпіонатів України з пауерліфтингу серед усіх вікових груп. Тернопільщину на турнірах представляли учні-спортсмени КУТОР «Тернопільської обласної ДЮСШ з літніх видів спорту» (директор Олександр Куриляк).

Перед початком змагань Президент Федерації пауерліфтингу України Базаєв С.Г. вручив відзнаку школі як кращому відділенню пауерліфтингу за підсумками роботи ДЮСШ в Україні в 2017 році, – повідомляє заступник директора школи Анатолій Яцина.

Тернопільські спортсмени в Коломиї показали високі результати. Так, в чемпіонаті України з жиму лежачи серед юнаків у ваговій категорії до 66 кг Генсьорський Андрій зайняв третє місце; у категорії до 93 кг Гаврилюк Вадим – друге місце; у цій же категорії Фенц Владислав – третє місце.

Серед юніорок у цій дисципліні чемпіонкою стала Лозінська Діана в категорії до 84 кг; в категорії до 57 кг Наконечна Анастасія зайняла друге місце, а Ковбасюк Юлія була третьою. У категорії до 57 кг друге місце у Тимошевської Лілії, в категорії до 63 кг Канюка Альона стала бронзовою призеркою. Відтак, у змаганнях юніорок ОДЮСШ з літніх видів спорту зайняла перше загальнокомандне місце серед команд ДЮСШ України.

У чоловіків з жиму лежачи у категорії до 59 кг Шаповал Назар виборов третє місце; «срібло» дісталося Полянику Дмитру у категорії до 66 кг; у категорії до 83 кг – Мудрак Максим здобув третє місце, ще одна «бронза» дісталася Франсюку Богдану в категорії до 93 кг, а Руцький Назар в категорії до 83 кг завоював срібну медаль. Таким чином і чоловіча команда Тернопільської ОДЮСШ з літніх видів спорту також зайняла перше загальнокомандне місце. Срібною призеркою серед жінок стала також наша Лозінська Діана.

Не залишилися без нагород учні-спортсмени з Тернополя в чемпіонаті України з класичного жиму лежачи серед юнаків та дівчат, юніорів та юніорок.

Зокрема, серед юнаків були такі результати:

ІІ місце – Генсьорський Андрій в категорії до 59 кг;

ІІ місце – Гаврилюк Вадим в категорії до 93 кг.

Серед юніорок:

ІІІ місце – Ковбасюк Юлія в категорії до 52 кг;

ІІІ місце – Тимошевська Лілія в категорії до 57 кг;

ІІ місце – Лозінська Діана в категорії до 84 кг.

Серед юніорів:

ІІІ місце – Руцький Назарій в категорії до 74 кг.

Третє загальнокомандне місце серед команд ДЮСШ України виборола наша команда юнаків та юніорок.

І на завершення відбувся чемпіонат України з пауерліфтингу серед юнаків та дівчат, юніорів та юніорок.

Серед юніорок чемпіонкою стала наша уславлена спортсменка майстер спорту Наконечна Анастасія.

Серед юнаків:

ІІІ місце – Генсьорський Андрій в категорії до 59 кг;

ІІ місце – Фенц Владислав в категорії до 93 кг.

Учні-спортсмени завоювали 23 медалі (2 золоті, 10 срібних, 11 бронзових). Готували спортсменів до змагань тренери-викладачі спортивної школи Ігор Лисий, Артур Олійник, Тарас Карапулько. Колектив школи сердечно вітає спортсменів та тренерів-викладачів з успішним виступом в змаганнях бажає міцного здоров’я та нових перемог, – наголосив заступник директора школи Анатолій Яцина.

Джерело: Управління фізичної культури та спорту Тернопільської ОДА.