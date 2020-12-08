Лікарня в Скалаті убезпечиться від браку кисню за майже 400 тисяч

Скалатська комунальна районна лікарня на Тернопільщині замовила два кріогенні циліндри за 396 тис. грн у ТОВ «ПКК-Фарм». Це – спеціальні посудини, призначені для зберігання медичного кисню.

Медики отримають кріогенні циліндри моделі DP-210-2.0MPA. Одна така посудина має 200 літрів, що дорівнює 25 балонам кисню. Відповідно два таких циліндри замінять 50 балонів медичного кисню. Обладнання поставлять до 6 грудня.

Завдяки цим циліндрам лікарня матиме резерв кисню на п’ять днів, − розповів редакції головний лікар Богдан Максимович. За його словами, наразі медики майже кожного дня возять медичний кисень з Тернополя, що розташований за 43 кілометри від лікарні. На таке перевезення вони щомісяця витрачають 12 тис. грн. Тепер ж завдяки циліндрам ці витрати зменшать до 2 тис. грн в місяць. Лікарня економитиме 10 тис. грн кожного місяця та відповідно 120 тис. грн в рік.

Окрім того, завдяки циліндрам пацієнти отримуватимуть кисень без затримок.

«Наближається зима, може бути ожеледиця, складна дорога, можуть бути перебої в постачанні кисню. Ми не можемо так ризикувати, у нас важкі хворі, їм без кисню пів години вже важко», − зазначив Богдан Максимович.

Скалатська комунальна районна лікарня приймає хворих на коронавірус з березня цього року. З цього часу вона спрямувала 1,7 млн грн за спрощеною «ковідною» процедурою. Серед найбільших її закупівель – два вентилятори легень за 600 тис. грн, УЗД-апарат за 478 тис. грн та вже згадані кріогенні циліндри.

Про постачальника

Компанія «ПКК-Фарм» зареєстрована 2012 року в Хмельницькому. Її власником є Сергій Білоус, якому також належить ТОВ «Комп’ютерна томографія» та ТОВ «Полісся-2019».

Протягом 2019-2020 років фірма «ПКК-Фарм» отримала державних замовлень на 5,1 млн грн. Постачання кріоциліндрів − вже четверта угода компанії в Тернопільській області. Два договори на медичне обладнання за 8,4 тис. грн вона підписала зі Скалатською комунальною районною лікарнею. Ще один – на постачання кріогенних циліндрів за 195 тис. грн з Підволочиською центральною районною лікарнею.