Цього року жителі та гості Тернополя побачать оновлену світлову програму ЗD – новорічної ілюмінації

Уже зовсім скоро у Тернополі засвітять головну новорічну ялинку міста. Наразі ще тривають технічні роботи з влаштування святкової ілюмінації.

Як зазначає директор КП «Тернопільміськсвітло» Олег Лехіцький, за декілька днів усі роботи з встановлення та оздоблення новорічної ялинки завершаться. Працівники підприємства проведуть заміну лампочок на деяких гірляндах, встановлять обгородження навколо ялинки для безпеки тернополян, апаратуру керування ілюмінацією та прикрасять ялинку новорічними іграшками. Цього року жителі та гості міста побачать оновлену світлову програму ЗD – новорічної ілюмінації.

До слова, нещодавно завершилися роботи з облаштування новорічної ілюмінації на центральних водограях міста.