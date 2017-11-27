Ліси – це легені України. Вони належать не Кабміну, а народу – тернопільський нардеп

Народні депутати-свободівці звернулися до прем’єр-міністра Володимира Гройсмана і до президента Петра Порошенка з вимогою не підписувати Стратегію сталого розвитку та інституційного реформування лісового господарства України на період до 2022 року.

“Відбувається абсолютне безвладдя в такій важливій галузі, як лісове господарство – досі не призначено керівника та першого заступника Держлісагентства. Кабмін під час засідання 15 листопада затвердив фактично невідомий варіант Стратегії розвитку галузі. Окремі положення цього документа викликають застереження – незважаючи на рішення щодо продажу лісів через електронні торги та курс на децентралізацію, уряд ухвалив прямо протилежне рішення. Нова стратегія управління лісами передбачає створення окремої структури з корпоративними правами – не то державної, не то приватної, яка буде підпорядковуватися Кабміну. Є сумніви щодо того, чи сприятиме цей документ розвитку лісової галузі, чи просто це черговий “дерибан” залишків наших лісів”, –зазначив народний депутат-свободівець Михайло Головко, пише видання Gazeta.ua.

Він наголошує: фахівці стверджують, що все це може мати для лісової галузі згубні наслідки – як економічні, так і соціальні.

“У період реорганізації системи лісового господарства просто нікому буде вживати санітарно-оздоровчих заходів. А зараз стан лісів є катастрофічним. Якщо обрати такий підхід розвитку галузі, то скоро всі дерева винищать, що може закінчитися екологічним лихом. Тому ми, народні депутати-свободівці, звертаємося і до прем’єр-міністра, і до президента України з вимогою не підписувати цю Стратегію. Також – обговорити з фахівцями лісової галузі її розвиток, враховуючи іноземний досвід”, – наголосив Михайло Головко.