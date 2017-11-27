Зоряна Вівчар стала кращою студенткою Тернополя!

Нещодавно у Тернопільському центрі дозвілля та молодіжних ініціатив імені О.Довженка відбувся регіональний етап конкурсу «Кращий студент України». Уже третій рік поспіль студенти Тернопільського державного медичного університету імені І.Горбачевського здобувають перемогу, – повідомляє прес-служба навчального закладу. Цього разу кращою стала представниця ТДМУ Зоряна Вівчар. Нагадаємо, що у попередні роки переможцями були Богдана Перевізник та Михайло Думнич.

Загалом за головний приз змагалося шестеро студентів, серед яких Максим Касарда (технічний коледж Тернопільського національного технічного університету імені І. Пулюя), Соломія Танчак (Галицький коледж імені В.Чорновола), Анастасія Мрикало (технічний коледж Тернопільського національного технічного університету імені І. Пулюя), Ярослав Жданович(Тернопільський національний педагогічний університет імені В.Гнатюка), Анастасія Зозуляк (Тернопільський національний економічний університет).

Студенти виборювали першість у трьох номінаціях – представлення, демонстрування таланту та висвітлення власного бачення теми «Що потрібно зробити для того, щоб студенти не виїжджали за кордон?». Зоряна Вівчар у конкурсі талантів представила журі свою віршовану казку, яка має доволі серйозний зміст.

«Я проаналізувала проблему еміграції студентів-медиків, зокрема в нашому місті. Навела аргументи і пропозиції щодо того, як цю проблему можна вирішити. Журі прийняло рішення, що мій проект щодо подолання цієї проблеми був найкращим. Відтак, за підсумками результатів всіх конкурсних завдань мені дали звання «Кращого студента». Це пропуск у наступний етап, до якого також треба буде готуватися. Конкурсні завдання будуть схожі, але потрібно буде представити уже реалізований проект. З цього приводу звертатимуся з пропозицією і за допомогою до нашого Студентського парламенту. Сподіваюся, що мене підтримають. Таким чином у нас буде нагода презентувати командну роботу», – зазначила Зоряна Вівчар.

Додамо, що перемога дівчини на регіональному етапі справді підтверджує її право представляти студентську громаду Тернопільської області на Всеукраїнській конкурсній програмі «Кращий студент України».

Вітаємо нашу студентку з цим досягненням. Бажаємо їй успіхів і перемоги уже у всеукраїнському турі.

Фото надані Зоряною Вівчар.