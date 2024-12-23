Майже 242 млн грн акцизного податку отримали державний та місцеві бюджети Тернопільщини від платників краю

Протягом січня-листопада цього року від платників Тернопільщини до державного бюджету надійшло 137,3 млн грн акцизного податку з вироблених в Україні товарів.

Зокрема, найбільшу питому вагу становлять надходження з виробництва тютюнових виробів – 90,1 млн грн (65,6%), а також від виробництва пива – 23,8 млн грн (17,3%). Ще 18,5 млн грн (13,5%) бюджет отримав від виробництва горілчаноїпродукції, 4 млн грн (2,9%) – від сплати акцизного податку за переобладнання транспортних засобів, 500 тис. грн (0,4%) –від виробництва спирту та 400 тис. грн (0,3%) – від виробництва виноробної продукції.

Місцеві бюджети області за січень-листопад отримали 104,4 млн грн акцизного податку з роздрібного продажу підакцизних товарів. Так, від реалізації алкогольних напоїв надійшло 68,9 млн грн (66%), від продажу пива – 34,8 млн грн (33,3%) та 700 тис. грн (0,7%) – від продажу тютюнових виробів.

Окрім цього, упродовж 11 місяців 2024 року надходження акцизного податку з реалізації виробниками чи імпортерами, у тому числі в роздрібній торгівлі, тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, склали майже 6,4млн гривень.