Домен та хостинг: основні відмінності

Якщо ви збираєтеся зробити власний сайт з нуля і тільки починаєте розбиратися в питанні, спробуйте вивчити найважливіші поняття на цьому етапі. До них, безумовно, належать «хостинг» та «домен». За посиланням https://qhost.net.ua/ ви зможете ознайомитись із послугами створення доменного імені та використання хостингу, які надає компанія QHost. Але для початку потрібно знати, що це таке. Зараз ми це розповімо простими словами.

Що таке домен

Домен – це адреса чи ім’я інтернет-ресурсу, яке необхідно ввести користувачеві, щоби потрапити на сайт. На перших етапах використання інтернету всім доводилося вбивати повну комбінацію IP-адреси. Згодом її замінили на скорочену версію, яка і називається доменним ім’ям. Також серед важливих визначень слід дізнатися:

сайт;

піддомен;

субдомен.

Сайтом називають одну або кілька сторінок у мережі, які об’єднуються доменом (адресою). Зазвичай сайти поєднує загальна тематика, дизайн та спрямованість. Піддоменом називається частина адреси сайту, яка знаходиться ліворуч від домену. Візьмемо за приклад сайт qhost.com.ua. Частка Qhost і є піддоменом. Також є субдомени, які використовуються для присвоєння унікального імені окремому пласту сайту. Припустимо, ресурс має свій блог або форум, які позначаються субдоменами.

Що таке хостинг

Будь-який вебресурс складається з низки компонентів: картинок, відео, текстів та інших файлів. Ці компоненти зберігаються на сервері, а послуга зберігання називається хостингом. Це свого роду оренда місця у сховищі з окремими осередками чи цілим сховищем. Існує кілька видів хостингів:

віртуальний хостинг;

віртуальний персональний сервер;

хмарний хостинг;

виділений сервер;

колокейшн.

Такі сховища відрізняються за ємністю, наявністю сусідніх сайтів та іншими параметрами.

Тепер ви знаєте про домени та хостинги набагато більше. Якщо ви хочете, щоби ваш ресурс працював безперебійно з відмінними можливостями для просування та залучення нових користувачів, рекомендується скористатися послугами професіоналів. Це вам запропонує компанія QHost, у якої ви отримаєте індивідуальне доменне ім’я та зможете бути впевненими у безпечному зберіганні файлів.