Мальовниче село на Тернопільщині отримало грант

Компанія Baker Tilly, яка цьогоріч підтримує ІV Всеукраїнський конкурс «Неймовірні села України 2019», надала грант на часткову реалізацію бізнес-плану розвитку сільських територій селу Більче-Золоте, що у Борщівському районі.

Громада Більче-Золотого планує провести капітальний ремонт приміщення готелю.

«Наша компанія підтримує різного роду соціальні, культурні та екологічні проекти. Одним із напрямків також є сприяння розвитку туризму всередині країни, адже в нас стільки красивих місць, які варто відвідати, щоб відпочити від міської індустріалізації», — говорить засновник та керуючий партнер Baker Tilly Олександр Почкун.

Тернопільщина — це край для мандрів, адже саме тут знаходиться найбільша кількість архітектурних та природних пам’яток. Село Більче-Золоте не є тому виключенням. В той час коли сусідні села намагаються розвинути зелений туризм, Більче-Золоте вже роздумує над тим, куди ж туристів тепер селити, адже в рік їх буває тут до кількох сотень.

«Зазвичай туристи знають, що в нашому селі є на що подивитися. Тому в незалежності від сезону вони сюди приїздять, — розповідає бібліотекар с. Більче-Золоте Лідія Міськів. — Але оскільки туристичних точок у нас вистачає, то одного дня замало. Найближчим місцем для ночівлі є готель у райцентрі, але там ніколи не має вільних місць. До того ж на території нашого села знаходиться Більче-Золотецька обласна фізіотерапевтична лікарня реабілітації, де надається більше сотні різних видів лікувальних послуг. Тут також не завжди вистачає місця, тому приїжджі орендують кімнати у місцевого населення».

А подивитися тут дійсно є на що. Чого лише вартує одна з найбільших гіпсових печер у Європі — Вертеба. Тут діє єдиний в Україні підземний музей. Присвячений він Трипільській культурі, і не дарма, адже тут знайдені сліди перебування представників цієї культури, що існувала на наших землях понад п’ять тисяч років тому. Сьогодні у печері проводяться археологічні дослідження.

Окрасою села є парк площею 11 гектарів. На його території ростуть цінні екзотичні та декоративні породи дерев: тюльпанові дерева, сосна Веймутова, глецидія, липа дрібнолиста, горіхи чорні та грецькі, платан та інші. На території парку також облаштований стадіон.

«Наше село колись було власністю панів Сапєгів. На території парку канцлер великий литовський Леон Сапєга звів двоповерховий палац, який був знищений під час Другої світової. Тепер на його місці сільський будинок культури. А все, що залишилося від палацово-паркової архітектури, — паркова брама при в’їзді до села, — розповідає директор будинку культури Петро Козак. — До наших днів у гарному стані зберігся костел-усипальниця Сапєгів. Костел невеликий і більше нагадує капличку. Але він повністю відреставрований, і сьогодні тут правлять службу греко-католики».

На березі річки Серет збереглися рештки одного з найбільших на Поділлі давньоруських городищ, які оточені потрійними ровами й валами. Площа городища (майже 2 га) і складна система оборонних укріплень дають підстави вважати, що на його території було невелике місто, яке служило місцевим адміністративно-господарським та військовим центром.

У центрі села знаходиться храм Святого Михаїла. Храм збудований із залишків замкового каменю та оформлений розписами відомого художник М. Сосенка. У 2010 р. на фронтоні церкви було виготовлено мозаїчну ікону святого.

Поблизу Більче-Золотого є село Монастирок, де знаходиться скельний храм. Розмір гроту складає 9,4 на 4,8 метрів. Природний вхід до печери знаходиться в глибині між кам’яними брилами. Зверху він накритий скельним навісом з великим виносом довжиною 6 метрів.

«Всі історичні знахідки знаходяться у доглянутому стані, і не дивно, адже сільський голова не лише села, але і всієї Більче-Золотецької ОТГ Галина Огородник турбується про імідж та достаток громади, — говорить Петро Козак. — У кожному із 6-ти сіл, які входять в ОТГ, є дитячі майданчики, облагороджені автобусні зупинки, висаджені клумби, упорядковані вулиці. Все робиться не лише для місцевих, але і для приїжджих».

Ідея подати на конкурс проект із проведення ремонту в готелі виникла не випадково. Адже раніше, на другому поверсі будинку культури, вже було 10 номерів для відпочинку, але роки із цим приміщенням зробили свою справу. «Нещодавно тут поміняли вікна на металопластикові й вичистили кімнати від сміття, — розповідає директор будинку культури. — Номера розраховані на 4, 3 та 2 ліжка. Крайню кімнату плануємо зробити під їдальню, щоб зранку туристи могли випити чаю/кави».

Кошти, отримані від Baker Tilly (50 тисяч гривень), будуть витрачені на купівлю товарів для водопроводу та каналізації. Загальна вартість проекту складає 300 тис. грн.

Рада ГО “Тернопільське земляцтво у м.Києві”