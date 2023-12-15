Малий бізнес сплатив до бюджетів тергромад Тернопільщини понад 941 млн грн єдиного податку

Незважаючи на численні випробування, які випали на долю малого бізнесу в Україні за останні кілька років, більшість його представників, усвідомлюючивідповідальність за фінансову безпеку країни, доброчесно сплачує податки.

Так, упродовж одинадцяти місяців 2023 року суб’єкти господарювання, які перебувають на спрощеній системі оподаткування, спрямували до місцевих скарбниць Тернопільщини понад 941 млн грн єдиного податку.

Значна частка сплаченого податку – внесок приватних підприємців. За січень-листопад цього року вони сплатили 667,3 млн грн єдиного податку. Порівняно з аналогічним періодом минулого року надходження зросли на 88,9 млн гривень.

Юридичні особи-спрощенці перерахували за цей період274,5 млн грн єдиного податку.

Єдиний податок – платіж, який спрямовується в повному обсязі до місцевих скарбниць. Відтак територіальні громади можуть його використовувати для розвитку своєї інфраструктури.

Головне управління ДПС у Тернопільській області щиро дякує суб’єктам господарювання, які продовжують здійснювати діяльність, створювати нові робочі місця, сплачувати податкові платежі та підтримувати місцеві громади.